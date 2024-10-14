Brand100 2024

Brand100 — это эксклюзивное мероприятие в Мексике, которое объединяет лидеров, принимающих решения в рекламном пространстве. Он разработан для профессионалов, являющихся ключевыми игроками в сфере закупки рекламного пространства, предлагая высокоуровневый опыт нетворкинга.

Мероприятие фокусируется на последних тенденциях и вызовам в медиабаинге, предоставляя уникальную платформу для обмена знаниями и стратегического партнерства.

Увидимся на нашем стенде!

Официальный сайт: https://brand100events.com/mexico/