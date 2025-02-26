Affiliate World Dubai 2025
Дата начала: 26 февраля 2025 г. в 08:00 GST • Дата окончания: 27 февраля 2025 г. в 17:00 GST
Место встречи: Dubai World Trade Center, Объединенные Арабские Эмираты • Встреть нас: На событии
Событие в индустрии
Affiliate World выросло в событие, которое Нил Патель считает «единственным абсолютно обязательным для посещения в этой индустрии».
Эксперты выступят на сцене, представляя новые инсайты, стратегии и инновационные идеи в сфере аффилиатного маркетинга и ecommerce. После насыщенного дня вас будут ждать дополнительные бонусы: happy hour, захватывающие мероприятия на крышах во время заката и уникальная ночная жизнь.
Официальный сайт: https://affiliateworldconferences.com/dubai