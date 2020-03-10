Affiliate World Asia 2026
Дата начала: 9 декабря 2026 г. в 08:00 ICT • Дата окончания: 10 декабря 2026 г. в 17:00 ICT
Место встречи: Centara Grand and Bangkok Convention Center, Бангкок, Таиланд • Встреть нас: Стенд № А53
Событие в индустрии
Affiliate World Asia – это двухдневная конференция, которая состоится в Бангкоке 9-10 декабря 2026 года. Конференция объединяет самые яркие умы индустрии для нетворкинга и обмена знаниями: мероприятие, предлагающее множество возможностей для развития бизнеса.
Официальный сайт: https://affiliateworldconferences.com/asia