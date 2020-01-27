Affiliate Summit West – ASW 2020
Дата начала: 27 января 2020 г. в 10:00 PDT • Дата окончания: 29 января 2020 г. в 19:00 PDT
Место встречи: Конференц-центр имени Джейкоба Джейвитса, Нью-Йорк, США • Встреть нас: Стенд №523, Столик №1520
Событие в индустрии
ASW – крупнейшее место встречи представителей отрасли партнерского маркетинга.
Это не только масштабное международное мероприятие по performance-маркетингу. Это единственное место, где вы можете пообщаться с 6000 участников, занятых в отрасли аффилированного маркетинга, и узнать много нового.
Сайт конференции: https://www.affiliatesummit.com/west