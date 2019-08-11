Affiliate Summit East – ASE 2019
Дата начала: 11 августа 2019 г. в 10:00 EST • Дата окончания: 13 августа 2019 г. в 19:00 EST
Место встречи: Marriott Marquis, Нью-Йорк, США • Встреть нас: Столик №1500, Стенд №5011
Событие в индустрии
Affiliate Summit – это крупнейшее в мире мероприятие по performance-маркетингу.
Посетители смогут принять участие в нетворкинге и поучиться у топовых компаний и ключевых управленцев в отрасли партнерского маркетинга.
Сайт конференции: https://www.affiliatesummit.com/east