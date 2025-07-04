Affiliate Expo Conference 2025
Дата начала: 4 июля 2025 г. в 06:00 CEST • Дата окончания: 6 июля 2025 г. в 15:00 CEST
Место встречи: Grand Hotel Dino, Озеро Маджоре, Италия • Встреть нас: на событии
Событие в индустрии
Крупнейшая в Италии выставка по аффилиат-маркетингу приглашает вас получить эксклюзивный VIP-опыт с участием ведущих имён и топовых компаний индустрии.
Это незабываемое двухдневное событие соберёт местных и международных аффилиатов, ведущих медиа-байеров, многочисленных топ-менеджеров, аффилиат-программы и сети в одном из самых престижных мест Италии — на озере Маджоре.
Официальный сайт: https://affiliatexpo.it/