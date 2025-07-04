Affiliate Expo Conference 2025

Крупнейшая в Италии выставка по аффилиат-маркетингу приглашает вас получить эксклюзивный VIP-опыт с участием ведущих имён и топовых компаний индустрии.

Это незабываемое двухдневное событие соберёт местных и международных аффилиатов, ведущих медиа-байеров, многочисленных топ-менеджеров, аффилиат-программы и сети в одном из самых престижных мест Италии — на озере Маджоре.

Официальный сайт: https://affiliatexpo.it/