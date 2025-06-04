ADZINE CONNECT 2025 снова предлагает обсуждения и решения, направленные на разнообразие и баланс в медиа- и техноинвестициях, чтобы снизить риски чрезмерной зависимости от платформ Big Tech и Big Social.

На мероприятии будут освещены различные каналы, включая:

Retail Media Connected TV (CTV) Digital Out-of-Home (DOOH) Digital Audio Классический веб

Эти каналы будут сочетаться с ключевыми технологиями программатик и автоматизации — основой современной рекламной инфраструктуры.

Также узнаем, что ещё необходимо — помимо данных об аудитории, ИИ и человеческого опыта — чтобы раскрыть весь потенциал медиа-разнообразия на немецкоязычном рынке. Инсайты будут представлены в формате докладов, панельных дискуссий и мастер-классов.

Официальный сайт: https://www.adzine.de/adzine-connect-marketing-tech-media/#toc