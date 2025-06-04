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Adzine Connect 2025

Дата начала: 4 июня 2025 г. в 06:00 CEST  • Дата окончания: 4 июня 2025 г. в 15:00 CEST
Место встречи: KOSMOS Berlin, Karl-Marx-Allee 131a, 10243 Берлин, Германия  •  Встреть нас: на событии
Событие в индустрии

ADZINE CONNECT 2025 снова предлагает обсуждения и решения, направленные на разнообразие и баланс в медиа- и техноинвестициях, чтобы снизить риски чрезмерной зависимости от платформ Big Tech и Big Social.

На мероприятии будут освещены различные каналы, включая:

Retail Media Connected TV (CTV) Digital Out-of-Home (DOOH) Digital Audio Классический веб

Эти каналы будут сочетаться с ключевыми технологиями программатик и автоматизации — основой современной рекламной инфраструктуры.

Также узнаем, что ещё необходимо — помимо данных об аудитории, ИИ и человеческого опыта — чтобы раскрыть весь потенциал медиа-разнообразия на немецкоязычном рынке. Инсайты будут представлены в формате докладов, панельных дискуссий и мастер-классов.

Официальный сайт: https://www.adzine.de/adzine-connect-marketing-tech-media/#toc

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Adzine Connect 2025

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