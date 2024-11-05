Advertising Week Latam 2024
Дата начала: 5 ноября 2024 г. в 08:00 CDT • Дата окончания: 7 ноября 2024 г. в 16:00 CDT
Место встречи: Papalote Museo del Nino, Мехико, Мексика • Встреть нас: to be added
Событие в индустрии
Advertising Week Latam возвращается в Papalote Museo del Niño в Мехико с 5 по 7 ноября 2024 года!
Величайшие умы брендов, агентств, медиа и технологий, а также представители широкой поп-культуры вновь соберутся со всего региона Latam и за его пределами, чтобы обсудить самые важные вопросы, которые меняют и формируют нашу индустрию.
До встречи на мероприятии!
Официальный сайт: https://advertisingweek.com/event/awlatam-2024-en/