Advertising Week Latam 2024

Advertising Week Latam возвращается в Papalote Museo del Niño в Мехико с 5 по 7 ноября 2024 года!

Величайшие умы брендов, агентств, медиа и технологий, а также представители широкой поп-культуры вновь соберутся со всего региона Latam и за его пределами, чтобы обсудить самые важные вопросы, которые меняют и формируют нашу индустрию.

До встречи на мероприятии!

Официальный сайт: https://advertisingweek.com/event/awlatam-2024-en/