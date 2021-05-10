Advertising Week Europe 2021
Дата начала: 10 мая 2021 г. в 10:00 CET • Дата окончания: 13 мая 2021 г. в 19:00 CET
Место встречи: Online • Встреть нас: TBD
Событие в индустрии
Advertising Week Europe в 2021 пройдет 10-13 мая, чтобы в очередной раз объединить ключевых игроков среди брендов, агентств, медиа и ад тек компаний.
Исторически, это мероприятие известно громкими именами спикеров и местами проведения конференции — бравируя ответами на вопрос кто и где. И хотя вы все еще можете ожидать услышать рок-звезд AdTech рынка и вдохновляющих виртуальных локаций, в этом году организаторы и спикеры больше сосредоточены на вопросах как и почему. Они вместе ответят на эти вопросы, предложив решения, которые помогут вам продвинуться по карьерной лестнице, развивать свой бренд и подготовиться к вызовам, которые ждут впереди.
Сайт конференции: https://europe.advertisingweek.com