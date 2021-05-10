Advertising Week Europe 2021

Advertising Week Europe в 2021 пройдет 10-13 мая, чтобы в очередной раз объединить ключевых игроков среди брендов, агентств, медиа и ад тек компаний.

Исторически, это мероприятие известно громкими именами спикеров и местами проведения конференции — бравируя ответами на вопрос кто и где. И хотя вы все еще можете ожидать услышать рок-звезд AdTech рынка и вдохновляющих виртуальных локаций, в этом году организаторы и спикеры больше сосредоточены на вопросах как и почему. Они вместе ответят на эти вопросы, предложив решения, которые помогут вам продвинуться по карьерной лестнице, развивать свой бренд и подготовиться к вызовам, которые ждут впереди.

Сайт конференции: https://europe.advertisingweek.com