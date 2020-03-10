Ads Takeover Miami 2027
Дата начала: 10 мая 2027 г. в 07:00 EDT • Дата окончания: 11 мая 2027 г. в 16:00 EDT
Место встречи: Miami Beach Convention Centre •
Событие в индустрии
Компания MGID примет участие в Ads Takeover Miami 2027 — динамичном двухдневном событии, посвящённом партнерскому маркетингу! Это отличная возможность встретиться с ведущими экспертами индустрии, обменяться опытом и узнать о новейших трендах digital-маркетинга.
Мы приглашаем вас посетить наш стенд MGID, где вы сможете пообщаться с нашей командой, получить персональные инсайты о монетизации и росте трафика, а также обсудить возможности сотрудничества. Не упустите шанс укрепить партнёрские связи и открыть для себя новые бизнес-возможности вместе с нами!
Официальный сайт: https://www.atoconf.com/?clickid=6ad20b9d672509d118b54c51