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AdWorld 2021

Дата начала: 27 октября 2021 г. в 10:00 PDT  • Дата окончания: 29 октября 2021 г. в 19:00 PDT
Место встречи: Online  •  Встреть нас: TBD
Событие в индустрии

AdWorld — крупнейшее событие в рекламной индустрии!

В течение трех дней, с 27 по 29 октября, Ad World будет транслировать более 11 потоков вещания, состоящих из выступлений, дискуссионных панелей и интерактивных сессий вопросов и ответов с практическими инсайтами, анализом данных и инновационными идеями из индустрии онлайн-рекламы.

Сайт конференции: https://adworldconference.com

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AdWorld 2021

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