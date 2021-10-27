AdWorld 2021

AdWorld — крупнейшее событие в рекламной индустрии!

В течение трех дней, с 27 по 29 октября, Ad World будет транслировать более 11 потоков вещания, состоящих из выступлений, дискуссионных панелей и интерактивных сессий вопросов и ответов с практическими инсайтами, анализом данных и инновационными идеями из индустрии онлайн-рекламы.

Сайт конференции: https://adworldconference.com