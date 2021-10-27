AdWorld 2021
Дата начала: 27 октября 2021 г. в 10:00 PDT • Дата окончания: 29 октября 2021 г. в 19:00 PDT
Место встречи: Online • Встреть нас: TBD
Событие в индустрии
AdWorld — крупнейшее событие в рекламной индустрии!
В течение трех дней, с 27 по 29 октября, Ad World будет транслировать более 11 потоков вещания, состоящих из выступлений, дискуссионных панелей и интерактивных сессий вопросов и ответов с практическими инсайтами, анализом данных и инновационными идеями из индустрии онлайн-рекламы.
Сайт конференции: https://adworldconference.com