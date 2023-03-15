Регистрация

Ad:tech New-Delhi 2023

Дата начала: 15 марта 2023 г. в 10:00 IST  • Дата окончания: 16 марта 2023 г. в 19:00 IST
Место встречи: The Leela Ambience Gurugram Hotel & Residences, Гуруграм, Индия  •  Встреть нас: Стенд №9
Событие в индустрии

Ad: tech New Delhi – конференция обо всем, что происходит в digital-экосистеме.

Не имеющая равных площадка, где собираются специалисты по маркетингу, технологиям и медиа, чтобы поделиться трендами, идеями, новыми технологиями, формирующими цифровую экономику. Место встречи лидеров мнений, технологических новаторов и визионеров.

Сайт конференции: https://newdelhi.ad-tech.com/

Забронировать встречу на

Ad:tech New-Delhi 2023

Имя
Фамилия — Необязательное
Компания — Необязательное
Email
Website URL — Необязательное
Номер телефона — Необязательное
*Все поля обязательны для заполнения, если они не помечены как "Необязательные".

Нативная кампания за несколько минут

С платформой MGID вы получаете доступ к 32000+ паблишеров и 185+ миллиардов показов в месяц

Стать рекламодателем
Стать паблишером
Все события