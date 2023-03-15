Ad:tech New-Delhi 2023
Дата начала: 15 марта 2023 г. в 10:00 IST • Дата окончания: 16 марта 2023 г. в 19:00 IST
Место встречи: The Leela Ambience Gurugram Hotel & Residences, Гуруграм, Индия • Встреть нас: Стенд №9
Событие в индустрии
Ad: tech New Delhi – конференция обо всем, что происходит в digital-экосистеме.
Не имеющая равных площадка, где собираются специалисты по маркетингу, технологиям и медиа, чтобы поделиться трендами, идеями, новыми технологиями, формирующими цифровую экономику. Место встречи лидеров мнений, технологических новаторов и визионеров.
Сайт конференции: https://newdelhi.ad-tech.com/