Ad:tech New-Delhi 2023

Ad: tech New Delhi – конференция обо всем, что происходит в digital-экосистеме.

Не имеющая равных площадка, где собираются специалисты по маркетингу, технологиям и медиа, чтобы поделиться трендами, идеями, новыми технологиями, формирующими цифровую экономику. Место встречи лидеров мнений, технологических новаторов и визионеров.

Сайт конференции: https://newdelhi.ad-tech.com/