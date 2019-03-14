Ad:tech New-Delhi 2019

Ad: tech New Delhi – конференция обо всем, что происходит в digital-экосистеме..

Не имеющая равных площадка, где собираются специалисты по маркетингу, технологиям и медиа, чтобы поделиться тенденциями, идеями, прорывными технологиями, формирующими цифровую экономику. Удивительное смешение идейных лидеров, технологических новаторов, провидцев и технарей.

Сайт конференции: https://newdelhi.ad-tech.com/