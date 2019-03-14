Ad:tech New-Delhi 2019
Дата начала: 14 марта 2019 г. в 10:00 IST • Дата окончания: 14 марта 2019 г. в 19:00 IST
Место встречи: The Leela Ambience Gurugram Hotel & Residences, Гуруграм, Индия • Встреть нас: Стенд №45
Событие в индустрии
Ad: tech New Delhi – конференция обо всем, что происходит в digital-экосистеме..
Не имеющая равных площадка, где собираются специалисты по маркетингу, технологиям и медиа, чтобы поделиться тенденциями, идеями, прорывными технологиями, формирующими цифровую экономику. Удивительное смешение идейных лидеров, технологических новаторов, провидцев и технарей.
Сайт конференции: https://newdelhi.ad-tech.com/