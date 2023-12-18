Lazada: новый подход к шопингу в юго-восточном регионе

Как Lazada использовала MGID для продвижения своей платформы

Задача

Задача состояла в том, чтобы продвигать на широкую аудиторию не только конкретный продукт, но и целую платформу электронной коммерции. В целевую аудиторию входили как существующие, так и новые клиенты: мужчины и женщины 18+, которые интересуются онлайн-шопингом в Индонезии. Сложность состояла в том, что необходимо было балансировать между низкой ценой за клик и высоким показателем конверсии.

Решение

MGID реализовала кампанию, ориентированную на прямые потребности Lazada. Мы разделили целевую аудиторию в соответствии с двумя стратегиями кампании – на существующих клиентов и новых.

Для существующих клиентов мы создали две рекламные кампании, в которых выделили основные стимулы для покупок на Lazada: ограниченные по времени распродажи и ежедневные низкие цены. Тут мы сфокусировались на опыте, который у существующего клиента уже был, побуждая его снова совершить покупку, чтобы ощутить знакомые преимущества.

Для новых клиентов стратегия отличалась. Мы запустили кампанию, которая приводила новых пользователей на домашнюю страницу Lazada, и сосредоточили здесь внимание на том, чтобы пользователи регистрировались и покупали на платформе электронной коммерции, с которой они ранее не взаимодействовали. Для обеих стратегий мы использовали изображения клиента, предоставленные Lazada, и сопровождали эти изображения броскими заголовками, чтобы привлечь пользователей.

Результаты

За 1,5 месяца рекламной кампании средняя цена за клик составила 0,09 доллара США, а средний чек – 20 долларов США.