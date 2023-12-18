HSBC Bank: помогаем нескучно рассказать о себе

Как MGID привлекла лидов, заинтересованных в кредитных картах HSBC.

Задача

Задача HSBC заключалась в том, чтобы найти подходящих клиентов для кредитных карт Visa Platinum и Platinum Cashback в Индонезии. HSBC – одна из крупнейших банковских организаций в мире, обслуживающая более 40 миллионов клиентов. Целевая аудитория кампании состоит из молодых индонезийских мужчин, женщин и семей, которые хотят комфортного будущего.

Решение

MGID удалось вовлечь целевую аудиторию из молодых мужчин, женщин и семей, при помощи уникальных сообщений в нативном формате. Эти сообщения были разработаны для привлечения как глобальной, так и местной аудитории, в данном случае индонезийцев.

Уникальные сообщения были созданы для того, чтобы связать желание пользователей иметь безопасное и комфортное будущее с услугами кредитных карт HSBC. Оформление карты сулило пользователю реализацию его самых больших планов.

Результаты

В ходе этой кампании MGID удалось достичь более 74,000 кликов со средней ценой за клик 0,06 доллара США и коэффициентом конверсии 1,5%.