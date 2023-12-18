FCA: увеличиваем посещаемость автосалона

Как MGID помогла привлечь пользователей в автосалоны FCA.

Задача

Задача кампании состояла в том, чтобы ненавязчиво, но эффективно достучаться до целевой аудитории (менеджеров в компаниях и фрилансеров, работающих с НДС) и привлечь ее в автосалоны Фиат-Крайслер, собрав максимальное количества лидов за ограниченный промежуток времени.

Решение

MGID реализовала стратегию продвижения продукта, ориентируясь на интересы целевой аудитории FCA в Италии. Так мы создали лендинг с дополнительным стимулом посетить автосалон. На этом лендинге пользователь мог загрузить скидочный купон и использовать его, предъявив в автосалоне. Создавая рекламный текст, аппелирующий к конкретной целевой аудитории FCA, и разрабатывая интерактивную функцию в виде бонуса, мы стимулировали потенциальных покупателей посетить автосалон Фиат-Крайслер, чтобы использовать этот ограниченный по времени бонус.

Результаты

Во время ограниченного промо периода средняя цена за клик составила 0,14 доллара США, а общее количество кликов превысило 17 тысяч.