История успеха
FCA: увеличиваем посещаемость автосалона
Как MGID помогла привлечь пользователей в автосалоны FCA.
Задача
Задача кампании состояла в том, чтобы ненавязчиво, но эффективно достучаться до целевой аудитории (менеджеров в компаниях и фрилансеров, работающих с НДС) и привлечь ее в автосалоны Фиат-Крайслер, собрав максимальное количества лидов за ограниченный промежуток времени.
Решение
MGID реализовала стратегию продвижения продукта, ориентируясь на интересы целевой аудитории FCA в Италии. Так мы создали лендинг с дополнительным стимулом посетить автосалон. На этом лендинге пользователь мог загрузить скидочный купон и использовать его, предъявив в автосалоне. Создавая рекламный текст, аппелирующий к конкретной целевой аудитории FCA, и разрабатывая интерактивную функцию в виде бонуса, мы стимулировали потенциальных покупателей посетить автосалон Фиат-Крайслер, чтобы использовать этот ограниченный по времени бонус.
Результаты
Во время ограниченного промо периода средняя цена за клик составила 0,14 доллара США, а общее количество кликов превысило 17 тысяч.
Результаты
- 17,329Кликов
- $0.14Средн. CPC
- $96eCPL
О Fiat Chrysler Automobiles
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) разрабатывает, производит и продает автомобили и запчасти, услуги и производственные системы по всему миру. Их автомобили, среди которых всемирно признанные бренды, такие как Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram и Maserati можно увидеть на дорогах по всему миру.