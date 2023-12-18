Domino's: вкусное решение для индонезийского региона

Как MGID увеличила количество онлайн-заказов в Domino’s, используя воображение с CTA.

Задача

Еще 10 лет назад заказать вкусную пиццу на дом можно было только по предварительному звонку. Однако времена изменились, и онлайн-заказы фактически заменили телефонные. Задача Domino's заключалась в том, чтобы найти эффективный способ увеличения объема онлайн-заказов в Индонезии. Их целевая аудитория достаточно широкая и состоит из мужчин и женщин 18+, которые пользуются как десктопными, так и мобильными устройствами.

Решение

Для этой кампании MGID разработала серию рекламных объявлений, которые могут заинтересовать широкую и разнообразную целевую аудиторию: мужчин и женщин 18+. Эти объявления включали различные изображения, на некоторых из них была пицца Domino's, и текст с убедительным призывом к действию.

Кликнув на рекламу, пользователь попадал на лендинг Domino's. Эта страница была нацелена на то, чтобы помочь посетителям заказать пиццу онлайн, предоставив подробную информацию о многочисленных товарах и ингредиентах, которые можно выбрать. Переходя на лендинговую страницу, которая предназначена для помощи и информации, пользователь знакомится с ассортиментом меню, временными акциями и т. д., о которых он, возможно, не знал ранее, таким образом, побуждая его заказать еду в Domino's и в следующий раз.

Результаты

В результате этой кампании было получено более 160 700 кликов со средним CTR 0,71% и средней ценой за клик 0,03 доллара США.