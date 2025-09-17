MGID Biergarten Cologne 2025
Tanggal mulai: 17 september 2025 pukul 15.00 CEST • Tanggal akhir: 17 september 2025 pukul 20.00 CEST
Lokasi: ANNO 1858 Heumarkt 6 Cologne, Jerman • Temui kami: Di lokasi acara
Pada 17 September, hari pertama DMEXCO, MGID mengundang Anda ke acara santai Biergarten gathering! Bergabunglah bersama kami untuk malam networking, minuman menyegarkan dan camilan lezat. Tempat terbatas, pastikan Anda mendaftar lebih awal!
Daftar melalui tautan: https://lc.mgid.com/biergarten-cologne-2025/