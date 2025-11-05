Intersections 2025
Tanggal mulai: 5 november 2025 pukul 08.00 CEST • Tanggal akhir: 6 november 2025 pukul 16.00 CEST
Lokasi: Allianz MiCo Milano, Italia • Temui kami: booth # 25
Acara Industri
Kami senang menyambut Anda di booth kami di Intersections 2025 – acara terbesar di Italia yang didedikasikan untuk pemasaran, komunikasi, kreativitas, dan teknologi! Acara ini menyatukan IAB Forum dan IF! Italians Festival untuk mengeksplorasi bagaimana AI mengubah industri kita. Pelajari lebih lanjut: https://intersections.it/