Penulis

Olha Surynets

Direktur Sumber Daya Manusia

Olha Surynets adalah Direktur Manajemen Modal Manusia di MGID Group, dengan pengalaman lebih dari 18 tahun yang beragam di bidang TI, konsultasi, sektor publik, dan pendidikan. Ia merupakan profesional bersertifikat dari Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) di London, memegang sertifikasi SHRM-SCP dari Society for Human Resource Management, dan bersertifikat sebagai Global Remuneration Professional dari WorldatWork. Olha juga merupakan ahli dalam merancang dan mengimplementasikan solusi manajemen untuk APT, lembaga investasi Ukraina di bidang modal manusia. Di luar perannya di dunia korporasi, ia mengajar sebagai dosen tamu di Kyiv School of Economics dan KROK Business School. Selain itu, ia juga bersertifikat sebagai pelatih organisasi (ACSTH, ICF), praktisi game (game practitioner), dan praktisi NLP (Neuro-Linguistic Programming).