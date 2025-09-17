MGID Biergarten Cologne 2025

Tạo tài khoản

Ngày bắt đầu: lúc 15:00 17 tháng 9 2025 CEST • Ngày kết thúc: lúc 20:00 17 tháng 9 2025 CEST
Địa điểm: ANNO 1858 Heumarkt 6 Cologne, Đức  •  Gặp gỡ chúng tôi: Tại sự kiện
Vào ngày 17 tháng 9, ngày đầu tiên của DMEXCO, MGID kính mời quý vị đến buổi gặp mặt ấm cúng Biergarten! Hãy cùng chúng tôi tham gia một buổi tối giao lưu, thưởng thức các món giải khát cùng những món ăn nhẹ thơm ngon. Số lượng chỗ ngồi có hạn, vì vậy hãy đăng ký trước!

Đăng ký theo link này: https://lc.mgid.com/biergarten-cologne-2025/

