Tạo tài khoản

Intersections 2025

Ngày bắt đầu: lúc 8:00 5 tháng 11 2025 CEST • Ngày kết thúc: lúc 16:00 6 tháng 11 2025 CEST
Địa điểm: Allianz MiCo Milano, Ý  •  Gặp gỡ chúng tôi: Gian hàng # 25
Sự kiện trong ngành

Chúng tôi sẽ rất vui được gặp quý vị tại gian hàng ở Intersections 2025 – sự kiện lớn nhất tại Ý dành riêng cho tiếp thị, truyền thông, sáng tạo và công nghệ! Sự kiện này kết hợp Diễn đàn IAB và IF! Italians Festival để khám phá AI đang chuyển đổi ngành của chúng ta như thế nào.

Tìm hiểu thêm: https://intersections.it/

Đặt trước cuộc họp

Intersections 2025

Tên
Họ — Tùy chọn
Công ty — Tùy chọn
Email
Website URL — Tùy chọn
Số điện thoại — Tùy chọn
* Tất cả các trường đều bắt buộc trừ khi được đánh dấu "Tùy chọn".

Hiệu suất tự nhiên trong vài phút

Với MGID, quý vị có thể tiếp cận 32.000+ nhà phát hành và 185+ tỷ lượt hiển thị hàng tháng.

Trở thành Nhà quảng cáo
Trở thành Nhà phát hành
Tất cả các sự kiện