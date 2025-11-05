Chúng tôi sẽ rất vui được gặp quý vị tại gian hàng ở Intersections 2025 – sự kiện lớn nhất tại Ý dành riêng cho tiếp thị, truyền thông, sáng tạo và công nghệ! Sự kiện này kết hợp Diễn đàn IAB và IF! Italians Festival để khám phá AI đang chuyển đổi ngành của chúng ta như thế nào.

Tìm hiểu thêm: https://intersections.it/