Tác giả

Sergii Denysenko

Giám đốc Điều hành

Với hơn 20 năm trong ngành quảng cáo trên internet, Sergii đã đảm nhiệm các vị trí điều hành với những tập đoàn đa quốc gia và tạo ra nhiều nền tảng truyền thông kỹ thuật số toàn cầu. Trước khi gia nhập MGID, Sergii từng giữ vị trí CEO tại Sales House, TAKiTAK! Advertising và Gala Media. Anh cũng từng là phó chủ tịch kiêm quản lý phát triển mạng lưới tại Gala.net. Là người lèo lái một trong những công ty quảng cáo tự nhiên đầu tiên và lớn nhất thế giới hiện nay, anh phụ trách về hoạt động kinh doanh toàn cầu của MGID, đặc biệt chú trọng đảm bảo vị trí của công ty với tư cách là công ty quảng cáo tự nhiên hàng đầu. Kể từ khi gia nhập MGID vào năm 2011, Sergii đã dẫn dắt đội ngũ hơn 750 nhân viên trên toàn thế giới, ra mắt các dịch vụ mới giúp MGID tăng doanh thu gấp ba lần.