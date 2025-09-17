MGID Biergarten Cologne 2025
Дата початку: 17 вересня 2025 р. о 15:00 CEST • Дата завершення: 17 вересня 2025 р. о 20:00 CEST
Місце зустрічі: ANNO 1858 Heumarkt 6 Кельн, Німеччина • Зустрітись з нами: На заході
Зустрічі
17 вересня, у перший день DMEXCO, ми запрошуємо вас на затишну зустріч MGID Biergarten! Приєднуйтесь до нас на вечір нетворкінгу, освіжаючих напоїв та смачних закусок. Кількість місць обмежена, зареєструйтесь заздалегідь!
Зареєструватися можна за посиланням: https://lc.mgid.com/biergarten-cologne-2025/