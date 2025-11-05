Зареєструватись

Intersections 2025

Дата початку: 5 листопада 2025 р. о 08:00 CEST • Дата завершення: 6 листопада 2025 р. о 16:00 CEST
Місце зустрічі: Allianz MiCo, Мілан, Італія  •  Зустрітись з нами: Стенд № 25
Будемо раді бачити вас на нашому стенді на Intersections 2025 – найбільшій події в Італії, присвяченій маркетингу, комунікаціям, креативу та технологіям! Захід об’єднує IAB Forum та IF! Italians Festival, щоб дослідити, як штучний інтелект змінює нашу індустрію.

Детальніше: https://intersections.it/

