Intersections 2025
Дата початку: 5 листопада 2025 р. о 08:00 CEST • Дата завершення: 6 листопада 2025 р. о 16:00 CEST
Місце зустрічі: Allianz MiCo, Мілан, Італія • Зустрітись з нами: Стенд № 25
Події в індустрії
Будемо раді бачити вас на нашому стенді на Intersections 2025 – найбільшій події в Італії, присвяченій маркетингу, комунікаціям, креативу та технологіям! Захід об’єднує IAB Forum та IF! Italians Festival, щоб дослідити, як штучний інтелект змінює нашу індустрію.
Детальніше: https://intersections.it/