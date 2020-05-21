Автор

Сергій Денисенко

Головний виконавчий директор

Сергій понад 20 років працює в digital-рекламі і глибоко розуміє індустрію та ринок. Він обіймав керівні посади в українських та міжнародних компаніях, а також створив кілька глобальних цифрових медіаплатформ. До приходу в MGID Сергій працював генеральним директором у Sales House, TAKiTAK! Advertising та Gala Media. Він також обіймав посади віцепрезидента та директора з розвитку в Gala.net. Зараз Сергій очолює MGID – одну з перших та найбільших платформ нативної реклами у світі. З приходом Сергія до компанії к 2011 році, MGID з локального гравця у своєму сегменті перетворилася на одного зі світових лідерів нативної реклами зі штатом понад 750 осіб та офісами по всьому світу.