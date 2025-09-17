สร้างบัญชี

MGID จัดงาน Biergarten Cologne 2025

วันที่เริ่มต้น: 17 กันยายน 2568 เวลา 15:00 CEST • วันที่สิ้นสุด: 17 กันยายน 2568 เวลา 20:00 CEST
สถานที่จัดงาน: ANNO 1858 Heumarkt 6 Cologne, Germany  •  พบกับเรา: ณ สถานที่จัดงาน
วันที่ 17 กันยายน ซึ่งเป็นวันแรกของงาน DMEXCO MGID ขอเชิญคุณมาร่วมสังสรรค์ใน Biergarten ที่มีบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง! มาร่วมพบปะสังสรรค์ จิบเครื่องดื่มเย็น ๆ และทานของว่างอร่อย ๆ กับเราในค่ำคืนนี้ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด รีบลงทะเบียนล่วงหน้า!

ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์: https://lc.mgid.com/biergarten-cologne-2025/

แสดงประสิทธิภาพการโฆษณาแบบเนทีฟในไม่กี่นาที

ด้วย MGID คุณจะสามารถเข้าถึงผู้เผยแพร่โฆษณาได้มากกว่า 32,000 รายและการแสดงผล 185+ พันล้านครั้งต่อเดือน

