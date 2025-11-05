สร้างบัญชี

Intersections 2025

วันที่เริ่มต้น: 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08:00 CEST • วันที่สิ้นสุด: 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:00 CEST
สถานที่จัดงาน: Allianz MiCo Milano, Italy  •  พบกับเรา: บูธ # 25
การพบปะพูดคุย

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พบคุณที่บูธของเราในงาน Intersections 2025 ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีที่มุ่งเน้นด้านการตลาด การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี! งานนี้ได้พา IAB Forum และ IF! Italians Festival มาเจอกันเพื่อสำรวจว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของเราอย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม: https://intersections.it/

จองการประชุมได้ที่

Intersections 2025

ชื่อจริง
นามสกุล — ไม่จำเป็น
บริษัท — ไม่จำเป็น
อีเมล
URL ของเว็บไซต์ — ไม่จำเป็น
หมายเลขโทรศัพท์ — ไม่จำเป็น
*ต้องกรอกทุกช่องเว้นแต่จะทำเครื่องหมายเป็น "ไม่จำเป็น"

แสดงประสิทธิภาพการโฆษณาแบบเนทีฟในไม่กี่นาที

ด้วย MGID คุณจะสามารถเข้าถึงผู้เผยแพร่โฆษณาได้มากกว่า 32,000 รายและการแสดงผล 185+ พันล้านครั้งต่อเดือน

เป็นผู้โฆษณา
เป็นผู้เผยแพร่โฆษณา
เหตุการณ์ทั้งหมด