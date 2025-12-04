งานประชุมพันธมิตรโลกเอเชียประจำปี 2025
วันที่เริ่มต้น: 4 ธันวาคม 2568 เวลา 08:00 ICT • วันที่สิ้นสุด: 5 ธันวาคม 2568 เวลา 16:00 ICT
สถานที่จัดงาน: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และกรุงเทพคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย • พบกับเรา: Booth D-78
งานประชุมพันธมิตรโลกได้เติบโตจนกลายเป็นสิ่งที่ Neil Patel มองว่าเป็น "งานเดียวที่ต้องเข้าร่วมให้ได้ในอุตสาหกรรมนี้"
คุณจะได้พบปะกับเหล่าคนเก่งในวงการ ได้ฟังเนื้อหาจากระดับปรมาจารย์บนเวที และได้สัมผัสกับห้องจัดงานที่เต็มไปด้วยโอกาสต่าง ๆ ที่จะช่วยผลักดันอาชีพของคุณให้ก้าวหน้า
งานประชุมพันธมิตรโลกเอเชียเป็นงานประชุมสองวันที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2025
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://affiliateworldconferences.com/asia