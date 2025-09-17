MGID Biergarten Cologne 2025
Дата начала: 17 сентября 2025 г. в 15:00 CEST • Дата окончания: 17 сентября 2025 г. в 20:00 CEST
Место встречи: ANNO 1858 Heumarkt 6 Кёльн, Германия • Встреть нас: на событии
Встреча
17 сентября, в первый день DMEXCO, компания MGID приглашает вас на уютную встречу MGID Biergarten! Присоединяйтесь к нам на вечер нетворкинга, освежающих напитков и вкусных закусок. Количество мест ограничено, зарегистрируйтесь заранее!
Ссылка для регистрации: https://lc.mgid.com/biergarten-cologne-2025/