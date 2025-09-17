MGID Biergarten Cologne 2025

17 сентября, в первый день DMEXCO, компания MGID приглашает вас на уютную встречу MGID Biergarten! Присоединяйтесь к нам на вечер нетворкинга, освежающих напитков и вкусных закусок. Количество мест ограничено, зарегистрируйтесь заранее!

Ссылка для регистрации: https://lc.mgid.com/biergarten-cologne-2025/