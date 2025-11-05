Intersections 2025
Дата начала: 5 ноября 2025 г. в 08:00 CEST • Дата окончания: 6 ноября 2025 г. в 16:00 CEST
Место встречи: Allianz MiCo, Милан, Италия • Встреть нас: Стенд № 25
Событие в индустрии
Будем рады видеть вас на нашем стенде на Intersections 2025 – крупнейшем событии в Италии, посвящённом маркетингу, коммуникациям, креативу и технологиям! Мероприятие объединяет IAB Forum и IF! Italians Festival, чтобы обсудить, как искусственный интеллект меняет индустрию.
Узнать больше: https://intersections.it/