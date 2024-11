A MGID será patrocinadora do Salão Arp, uma das maiores festas de comunicação da região Sul, organizada pela Associação Riograndense de Propaganda. O evento reúne os players do mercado e é amplamente prestigiado, sendo um momento de reencontros, de confraternização, de conexões e de valorização. Desde a década de 70, o Salão ARP fecha com chave de ouro o ano do mercado da comunicação com sua premiação.

O foco da edição está voltado para a solidariedade e a valorização do povo gaúcho, em resposta à tragédia climática ocorrida nas enchentes de Maio.

Saiba mais no site do evento: https://salaoarp.com.br/