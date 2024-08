O Proxxima 2024 está chegando! O evento é referência no cenário da publicidade no Brasil, com foco em falar sobre o impacto da tecnologia e inovação no setor de comunicação e marketing. Com um público composto por milhares de profissionais, com 54% de CEOs, VPs e diretores presentes na sua última edição. Indispensável para quem quer ficar atualizado com as tendências e soluções tecnológicas, além de prospectar novos negócios e fazer novas conexões.