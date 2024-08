O Maximídia 2024 reúne os principais líderes de comunicação e marketing, para debater pautas de relevância estratégica e pensar o aqui e o agora. De 01 a 03 de outubro, assim como nos anos anteriores, o Maximídia mantém o formato híbrido, com trilhas online na parte da manhã e palestras e debates presenciais no Hotel Unique, em São Paulo, na parte da tarde.

Serão 3 dias de evento em que você vai conviver com as mentes mais brilhantes do mercado e conhecer diferentes pontos de vistas e caminhos, para fazer acontecer, agora.

A MGID estará como patrocinadora, com stand no evento presencial, venha nos fazer uma visita!

Site do evento: https://www.maximidia.com.br/