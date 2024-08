A DMEXCO é o principal evento de marketing digital e tecnologia da Europa.

É o ponto de encontro e uma comunidade para os principais participantes de negócios digitais, marketing e inovação. A conferência reúne líderes do setor, profissionais de marketing e mídia e pioneiros em tecnologia para definir a agenda digital. Com informações globais e foco local, a DMEXCO oferece um ecossistema com seminários, debates, exposições e masterclasses que definem o futuro da economia digital e impulsionam o valor de mercado.

Site oficial: https://dmexco.com/