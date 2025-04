DMEXCO 2023

DMXECO é o evento líder na Europa sobre marketing digital e tecnologia.

É o ponto de encontro para influenciadores no mercado de negócios digitais, marketing e inovação. A conferência reúne líderes pioneiros do mercado de marketing, mídia e tecnologia com uma programação focada no digital. Ao mesmo tempo globalmente e localmente conectado, DMEXCO oferece uma experiência com seminários, debates, exposições e masterclasses ao desenhar o futuro da economia digital e impulsionar o valor do mercado.

Site oficial: https://dmexco.com/