Digital Summit SEA 2021

O 3º Digital Summit SEA online reúne todos os líderes digitais de todos os setores nas regiões do Sudeste Asiático, especialmente na Indonésia, para compartilhar ideias e experiências sobre as estratégias e desafios do comércio digital na era digital e móvel.

Os especialistas digitais fornecerão dicas profissionais e conselhos de especialistas sobre como ser cada vez mais competitivo nestas 6 tendências principais que iremos focar:

Conteúdo Omnichannel e Comércio

Personalização

Comércio baseado em API

Inteligência artificial

Análise do cliente

Enterprise Marketplace

Site oficial: https://www.digitalsummitsea.com/