Digital Experience Brasil

Vamos começar 2025 de olho nas tendências? Você é o nosso(a) convidado(a) para o Digital Experience, um evento que vai trazer as principais novidades do mercado no marketing digital e proporcionar valiosas conexões com palestrantes renomados. 🚀

Será nos dias 18 e 19 de Janeiro, no CentroSul, em Florianópolis (SC), com a MGID como patrocinadora. E aí, bora nessa?

Site oficial do evento: https://digitalexperiencebrasil.com/