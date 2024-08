Afiliados Brasil 2024

O Maior Evento de Marketing de Afiliados da América Latina

O Afiliados Brasil é o primeiro e maior evento de Marketing de Afiliados a ser realizado em solo brasileiro. Criado por três profissionais ligados ao desenvolvimento e à rentabilização de sites, o Afiliados Brasil é um Congresso Brasileiro de Afiliados que tem como objetivo reunir não só blogueiros e webmasters, mas também afiliados, empresas, agências, anunciantes e todos os tipos de usuários que estejam direta ou indiretamente ligados ao desenvolvimento de projetos comerciais na internet.

Focado no desenvolvimento de técnicas e táticas para melhorar a renda e as vendas de projetos na Internet, o Afiliados Brasil traz ao país os melhores palestrantes da área, além de alguns novos talentos na arte da monetização, com o objetivo de compartilhar todos os segredos sobre monetização por meio de programas de afiliados.

Site oficial: https://www.afiliadosbrasil.com.br/en/about/