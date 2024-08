Você está pronto para transformar sua visão sobre publicidade digital? O IAB AdTech & Branding 2024 irá debater sobre o tema com mais de 800 profissionais de veículos, anunciantes, agências e empresas de tecnologia em dois dias de evento.

A MGID estará lá como visitante e você terá a oportunidade de encontrar com os principais profissionais e especialistas do setor para explorar as últimas tendências e tecnologias que estão transformando a propaganda on-line e o branding.

Site oficial do evento: https://doity.com.br/adtech-branding-2024