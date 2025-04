Ubisoft: Impulsionando a interação dos gamers com Rich Media

Como a MGID incentivou o engajamento dos usuários de forma divertida e despertou a curiosidade dos gamers sobre o novo jogo da Ubisoft

Desafio

O jogo "Mario + Rabbids Sparks of Hope" foi desenvolvido pela Ubisoft com exclusividade para o Nintendo Switch e era bastante aguardado pelos fãs de games, principalmente por ser uma sequência do crossover entre as duas empresas que começou com a franquia "Mario + Rabbids Kingdom Battle".

O desafio para esta campanha era apresentar o lançamento e os personagens de forma atrativa com o objetivo de gerar interesse da comunidade gamer, além de estimular a interação com o jogo e aprimorar a experiência do usuário com formatos engajadores.

Solução

A MGID criou formatos interativos com os anúncios rich media como forma de incentivar os usuários a explorarem os recursos de arrastar e tocar a tela para descobrirem sobre as novidades do jogo. As peças destacaram os personagens e os cenários do game de forma atrativa, o que era uma das principais novidades da franquia, já que havia bastante curiosidade do público em torno de quais heróis seriam abordados na história.

Com o intuito de se integrar ao comportamento dos fãs de games, que costumam consumir resenhas sobre lançamentos, um dos anúncios mesclava, de forma criativa, citações sobre o jogo com imagens dos heróis da aventura galáctica no formato Carrossel Vídeo Box. Já no formato Flip Parallax, para descobrir o "time dos sonhos" que estaria no game, o usuário precisa clicar no criativo para que o seu conteúdo seja revelado na íntegra.

Resultados

Durante o mês de Novembro, a campanha alcançou mais de 3,3 milhões de impressões e 634 mil interações. Destaca-se o anúncio no formato Carrossel Vídeo Box - que trazia frases e imagens sobre o lançamento, de forma a incentivar a experiência do usuário - com 136,5% de engajamento.

