Diário do Rio aumenta o número de pageviews com a MGID

Como a solução de recirculação interna e o In-Text Widget da MGID aumentaram de 15 a 20% o número de pageviews do Diário do Rio, um dos mais tradicionais jornais do Brasil

Desafio

Na Era da Atenção, onde diversas plataformas, redes sociais e dispositivos disputam, simultaneamente, o tempo do usuário, o desafio atual dos publishers está em atrair e reter os leitores no seu portal de notícias. O Diário do Rio, um dos maiores veículos de informações sobre o Rio de Janeiro, buscava aumentar as taxas de retenção e recirculação interna de usuários, de modo a reduzir o tempo de bounce rate, métrica que é bastante importante para o SEO do site.

Solução

Com o objetivo de alavancar a retenção de usuários e o número de pageviews, o Diário do Rio implementou a solução de recirculação interna e o In-Text widget da MGID. Esse recurso insere, dentro do artigo de notícias, um bloco com três cards cujo conteúdo é composto por matérias e destaques do portal, além de recomendações de conteúdo e anúncios da MGID, que funcionam com a tecnologia da Inteligência Contextual.

In-Text Widget - Exemplo

O algoritmo da MGID usa Inteligência Artificial para avaliar o sentimento e o teor da notícia, com o foco em inserir apenas anúncios e conteúdos que sejam relevantes para a audiência, de forma a incentivar o engajamento do leitor com o publisher. Assim, é possível direcionar os usuários de maneira eficiente pela navegação no portal, impactando de forma positiva tanto em pageviews como, consequentemente, na receita do site.

Além disso, a solução foi completamente adaptada ao layout, cores e fontes de acordo com a linha editorial do Diário do Rio. Essa é uma característica da publicidade nativa, que, ao se mesclar de forma harmônica ao conteúdo do site, valoriza a experiência do usuário, o que beneficia tanto os anunciantes como os publishers.

Resultados

Com a implementação dos recursos citados acima, foi possível perceber um aumento de 15 a 20% no número de pageviews no Diário do Rio, assim como na taxa de recirculação interna de usuários nas páginas dos destaques do site. Consequentemente, os bons resultados em retenção dos leitores levaram a RPMs mais altos, com o portal obtendo uma receita incremental de 12 a 15% em média.

Renata Granchi, diretora comercial do Diário do Rio, comenta: "Esse formato foi criado em parceria com a MGID pois queríamos algo diferenciado e que ajudasse na receita do site como um todo. A partir daí, criamos esse formato nativo que se mistura com nosso conteúdo de forma fluida e dinâmica. O mais impressionante foi a velocidade como tudo foi criado pela MGID. Da demanda a solução e implementação, foram somente 3 dias. Tudo muito inteligente e assertivo.

O resultado é uma entrega personalizada através de IA e, evidentemente, aumento no número de nossos pageviews e receita."

O Diário do Rio é parceiro da MGID desde 2022 e, além das soluções de recirculação interna e do In-Text Widget, também utiliza o Smart Widget, o Back Button e o Publisher Campaign Studio.