Autore
Natalia Chabanova
Content Manager
Natalia è un'esperta Content Writer per il blog di MGID, specializzata in contenuti di digital marketing ad alte prestazioni e AdTech. Unendo una profonda ricerca di settore a uno stile di scrittura coinvolgente, fornisce insight di grande impatto che permettono al pubblico B2B di sfruttare appieno il potenziale del native advertising.
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16 set 2026 • 10 minuti di lettura
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