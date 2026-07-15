Create account
Autore

Natalia Chabanova

Content Manager

Natalia è un'esperta Content Writer per il blog di MGID, specializzata in contenuti di digital marketing ad alte prestazioni e AdTech. Unendo una profonda ricerca di settore a uno stile di scrittura coinvolgente, fornisce insight di grande impatto che permettono al pubblico B2B di sfruttare appieno il potenziale del native advertising.

Puoi trovare su

Articoli di Natalia Chabanova

9813
10 minuti di lettura
Inserzionisti
In che modo la ricerca basata sull'intelligenza artificiale ...

L’introduzione dei motori di ricerca basati sull’intelligenza artificiale ha causato un’enorme...

16 set 2026 • 10 minuti di lettura
Non ci sono altri post

Prestazioni native in pochi minuti

Con MGID, avrai accesso a oltre 32.000 editori e 185 miliardi di impression mensili.

Diventa un inserzionista
Diventa editore