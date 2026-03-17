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Alona Kot

Product Manager

In qualità di Product Manager di MGID, Alona Kot fa parte del team Advertisers, dove si occupa sia del monitoraggio delle conversioni sia delle funzionalità di ottimizzazione delle campagne basate sull'IA. Il suo ruolo è garantire che gli inserzionisti possano configurare facilmente il tracciamento e che la piattaforma offra una raccolta dati fluida. Questi dati alimentano sia l'ottimizzazione manuale che gli algoritmi di intelligenza artificiale, traducendosi in migliori performance delle campagne e in una crescita scalabile.

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