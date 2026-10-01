RÉCORD: Aumento del 335 % en ingresos gracias a Exit Story de MGID

Descubre cómo MGID ayudó a RÉCORD a reemplazar formatos heredados con alternativas de alto rendimiento, garantizar el pleno cumplimiento de las normativas y lograr un aumento del 335 % en sus ingresos utilizando la solución Exit Story.

El desafío

RÉCORD necesitaba dejar de usar los anuncios estándar del botón de retroceso (Back Button) para cumplir con las políticas publicitarias actualizadas de Google. El desafío principal era reemplazar un bloque de anuncios que históricamente generaba altos ingresos con una alternativa totalmente conforme a las normas, sin interrumpir la experiencia del usuario ni comprometer las ganancias por publicidad.

La solución

Para alcanzar estos objetivos de cumplimiento e ingresos, MGID presentó Exit Story, una alternativa exclusiva y compatible con Google a la mecánica tradicional del botón de retroceso:

Brindó soporte técnico consultivo para una integración fluida y de bajo riesgo, sin necesidad de que el equipo del cliente hiciera reestructuraciones complejas en el código del sitio.

soporte técnico consultivo para una integración fluida y de bajo riesgo, sin necesidad de que el equipo del cliente hiciera reestructuraciones complejas en el código del sitio. Implementó activadores de intención de salida no intrusivos para captar la valiosa atención del usuario estrictamente en sus puntos de salida naturales.

activadores de intención de salida no intrusivos para captar la valiosa atención del usuario estrictamente en sus puntos de salida naturales. Optimizó el formato inmediatamente después de su activación para maximizar la visibilidad y la entrega de impresiones.

Este lanzamiento estructurado permitió al editor realizar una transición fluida hacia un formato sumamente atractivo que captó la demanda de anunciantes premium.

Resultados

En tan solo unas semanas tras su implementación, Exit Story superó por completo al formato anterior, convirtiéndose en el espacio publicitario de mayores ingresos para el editor. En comparación con el bloque de anuncios previo, la mejora general del rendimiento incluyó:

Crecimiento del 335 % en los ingresos.

Aumento del 532 % en las impresiones (superando los 2,7 millones).

Incremento del 230 % en el CPC.

Mejora del 53 % en la visibilidad, lo que impulsó directamente un aumento del 33 % en el total de clics.

Al adoptar de manera fluida esta solución totalmente compatible, RÉCORD protegió la experiencia de sus usuarios y, al mismo tiempo, desbloqueó un crecimiento masivo en sus ganancias publicitarias.

Testimonio del cliente