Autor

Natalia Chabanova

Content Manager

Natalia es una experimentada redactora de contenidos para el blog de MGID, especializada en AdTech y marketing digital de alto rendimiento. Al combinar una exhaustiva investigación del sector con un estilo de redacción atractivo, aporta perspectivas de gran impacto que permiten a las audiencias B2B aprovechar al máximo el potencial de la publicidad nativa.