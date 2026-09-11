Autor
Natalia Chabanova
Content Manager
Natalia es una experimentada redactora de contenidos para el blog de MGID, especializada en AdTech y marketing digital de alto rendimiento. Al combinar una exhaustiva investigación del sector con un estilo de redacción atractivo, aporta perspectivas de gran impacto que permiten a las audiencias B2B aprovechar al máximo el potencial de la publicidad nativa.
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