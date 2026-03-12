Autor

Alona Kot

Product Manager

Como Product Manager en MGID, Alona Kot forma parte del equipo de Anunciantes, enfocándose tanto en el seguimiento de conversiones como en las funciones de optimización de campañas impulsadas por inteligencia artificial. Su labor consiste en garantizar que los anunciantes puedan configurar el seguimiento de manera sencilla y que la plataforma ofrezca una recopilación de datos fluida. Estos datos alimentan tanto la optimización manual como los algoritmos de IA, lo que se traduce en un mejor rendimiento de las campañas y un crecimiento escalable.