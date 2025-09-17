MGID Biergarten Cologne 2025

A MGID convida você para um aconchegante encontro em um Biergarten No dia 17 de setembro, o primeiro dia da DMEXCO, a MGID convida você para um aconchegante encontro em um Biergarten! Junte-se a nós para uma noite de networking, bebidas refrescantes e lanches saborosos. Os lugares são limitados, então não esqueça de se registrar com antecedência!

Registre-se através do link: https://lc.mgid.com/biergarten-cologne-2025/