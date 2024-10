O Brasil Publisher Awards (BPA) é a primeira premiação dedicada a reconhecer e celebrar os melhores sites e portais digitais do Brasil. Organizado pela Associação Nacional de Publishers do Brasil, o objetivo do evento é valorizar os publishers que, todos os dias, criam conteúdos incríveis, informam o público e ajudam a construir um diálogo positivo e de qualidade em várias áreas. A MGID, orgulhosamente, participa como patrocinadora da primeira edição, com a missão de destacar quem faz a diferença no universo digital, incentivando a inovação e a criatividade no setor de publicações.

Site oficial do evento: https://bpa.anpb.com.br/