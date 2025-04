Lazada: Conectando a Região Sudeste a uma Nova Experiência de Compras

Como a Lazada usou a MGID para promover uma categoria de produto inteira para a expansão da sua plataforma de e-commerce

O desafio

O desafio desse cliente era promover não apenas um produto específico, mas toda uma plataforma de e-commerce ou um público amplo. Este público-alvo consistia em clientes novos e existentes: homens e mulheres com mais de 18 anos que estavam interessados ​​na experiência de compra online na Indonésia. O desafio final era equilibrar o baixo CPC e uma alta taxa de conversão.

A solução

A MGID implementou uma promoção exclusiva voltada para as necessidades diretas de Lazada. Ao dividir o público-alvo em duas estratégias de campanha - clientes existentes e novos clientes - fomos capazes de implementar estratégias específicas para os dois grupos exclusivos.

Para os que já eram clientes, criamos duas campanhas publicitárias nas quais destacamos os principais incentivos às compras com a Lazada: vendas instantâneas por tempo limitado e preços baixos todos os dias. Nos concentramos nas experiências nas quais um cliente existente já estaria ciente e os incentivamos a se engajar para obter benefícios novamente. No entanto, para novos clientes, a estratégia foi diferente.

Ainda visando a mesma faixa de público, lançamos uma campanha que levou novos usuários à home da Lazada, com o objetivo de fazer com que os usuários se inscrevessem e se engajassem em um e-commerce com a qual não interagiam antes. Para ambas as estratégias de campanha, usamos imagens do cliente, de acordo com a Lazada, e deixamos essas imagens acompanhadas de manchetes cativantes, a fim de incitar ainda mais o engajamento dos usuários.

Resultados

Em um período de 1,5 mês, as campanhas publicitárias resultaram em um CPC médio de $ 0,09, com um valor médio de compra de $ 20.